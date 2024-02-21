Kahramanmaraş ve Antalya'da deprem! 21 Şubat AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi belli oldu. Buna göre; Kahramanmaraş ve Antalya'da peş peşe depremler meydana geldi. Yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle gözler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusuna çevrildi. İşte, 21 Şubat 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Yurdumuzda yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, ülke genelinde meydana gelen depremlerin ardından yakından takip ediliyor. İşte, 21 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem verileri...
ANTALYA'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 07:18'de Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıtının derinliği 75.99 km olarak kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 2.6 İLE SALLANDI!
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 06:55'te Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 6.49 km olarak açıklandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK OLARAK GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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