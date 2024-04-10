Gün içerisinde meydana gelen depremler, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye ve yakın çevresinde pek çok artçı ve bağımsız depremler yaşanıyor. Oturduğu şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor. İşte, 10 Nisan Çarşamba günü meydana gelen son dakika deprem listesi...