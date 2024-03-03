Türkiye'de, gün içinde bazıları hissedilmeyecek kadar küçük de olsa pek çok deprem yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen artçı ve bağımsız depremler anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre; son olarak Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. İşte, 3 Mart 2024 Pazar günü yaşanan son dakika depremler listesi...