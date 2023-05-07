7 Mayıs 2023 son depremler listesi... Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar hâlen devam ediyor. Bu sarsıntıların bazılarının şiddetini küçük olurken bazıları ise büyük oluyor. Öte yandan, Türkiye'nin Batı bölgelerinde de irili ufaklı depremler meydana gelebiliyor. Bu doğrultuda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sık sık araştırılıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte, 7 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi