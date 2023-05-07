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7 Mayıs 2023 son depremler listesi! En son nerede deprem oldu?

Son depremler listesi, gün içerisinde en çok aranan konular arasında öne çıkıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar azalsa da hâlen tam olarak sona ermedi. Öyle ki, bölgede 4 üzeri artçı sarsıntılar meydana gelebiliyor. Durum böyle olunca da AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sık sık araştırılıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar

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  • SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 7 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün en son nerede deprem oldu?

    7 Mayıs 2023 son depremler listesi... Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar hâlen devam ediyor. Bu sarsıntıların bazılarının şiddetini küçük olurken bazıları ise büyük oluyor. Öte yandan, Türkiye'nin Batı bölgelerinde de irili ufaklı depremler meydana gelebiliyor. Bu doğrultuda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sık sık araştırılıyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte, 7 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
  • SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 7 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün en son nerede deprem oldu?

    SON DEPREMLER LİSTESİ (AFAD)

    Türkiye'de meydana gelen son 24 saatteki depremler AFAD tarafından duyuruluyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 7 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün en son nerede deprem oldu?

    SON DEPREMLER LİSTESİ (KANDİLLİ)

    Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesine ulaşmak için tıklayınız.

     

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

    ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

    2023.05.07 08:41:31  37.8583   36.1335       13.8      -.-  1.2  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

    2023.05.07 08:31:06  37.7972   36.2565        8.9      -.-  1.3  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

    2023.05.07 08:25:20  36.5105   28.3020       39.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.05.07 08:23:15  35.8487   35.5698        8.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

    2023.05.07 08:17:06  38.1095   26.9588        8.7      -.-  1.8  -.-   ORHANLI-SEFERIHISAR (IZMIR)                       İlksel

    2023.05.07 07:58:35  37.3168   37.1792       24.2      -.-  1.3  -.-   KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

    2023.05.07 07:52:00  37.6962   36.3350        5.6      -.-  2.0  -.-   AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

    2023.05.07 07:38:02  37.5908   29.1667        1.3      -.-  1.3  -.-   TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel

    2023.05.07 07:28:57  37.5132   37.0722        2.2      -.-  2.2  -.-   COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

    2023.05.07 07:20:21  37.6710   36.1803       24.9      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)                   İlksel

    2023.05.07 07:18:59  37.8622   36.7638        4.7      -.-  1.6  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

    2023.05.07 07:18:07  38.4260   37.3882        9.7      -.-  1.8  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

    2023.05.07 07:15:17  38.0622   36.9017       10.6      -.-  1.9  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

    2023.05.07 07:09:51  37.8362   36.2905        5.0      -.-  2.0  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

    2023.05.07 07:07:07  37.8615   36.3055        7.8      -.-  2.6  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

    2023.05.07 07:03:49  37.9238   36.3233        6.8      -.-  1.7  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

    2023.05.07 06:54:13  38.0915   37.1263        1.6      -.-  2.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

    2023.05.07 06:34:57  37.0655   28.0603        5.0      -.-  1.5  -.-   ZEYTIN-(MUGLA)                                    İlksel

    2023.05.07 06:11:39  37.4240   36.9915        5.0      -.-  1.4  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel

    2023.05.07 06:07:19  37.1723   36.9670        5.3      -.-  1.3  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
  • SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 7 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün en son nerede deprem oldu?

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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