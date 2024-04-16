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        Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Malatya Doğanşehir sallandı! 16 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem verilerine her gün yenileri ekleniyor. Türkiye'deki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Sarsıntılar hisseden ve panik yaşayan vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 08:02 Güncelleme: 16.04.2024 - 08:02
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar korkuyla son dakika deprem haberlerini araştırıyor. Sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafındn paylaşılan son depremler listesini derledik. İşte, 16 Nisan 2024 bugün meydana gelen en son depremler...

        2

        MALATYA DOĞANŞEHİR SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:43'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        3

        ELAZIĞ'DA DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 07:04'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 KM olarak kaydedildi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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