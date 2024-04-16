Malatya'da deprem! 17 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem verilerine her gün yenileri ekleniyor. Türkiye'deki son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. Sarsıntılar hisseden ve panik yaşayan vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğü...
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar korkuyla son dakika deprem haberlerini araştırıyor. Sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafındn paylaşılan son depremler listesini derledik. İşte, 17 Nisan 2024 bugün meydana gelen en son depremler...
MALATYA BATTALGAZİ'DE DEPREM!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 00.09'da 9.28 kilometre derinlikte 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MALATYA DOĞANŞEHİR SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:43'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
ELAZIĞ'DA DEPREM!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 07:04'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 KM olarak kaydedildi.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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