MALATYA DOĞANŞEHİR SALLANDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 07:43'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

ELAZIĞ'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 07:04'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 KM olarak kaydedildi.