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Deprem bölgesinde bir artçı daha! İşte 6 Mart son depremler listesi

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çevre 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 6 Mart Pazartesi son dakika depremler listesi...

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  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 MART 2023 | Az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    Son dakika depremler listesi 6 Mart bugün.. Ülke genelinde yıkıcı depremlerin etkisi sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile  son dakika depremler listesi araştırmaları yoğunlaştı. İki yıkıcı depremin etkisi sürerken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 6 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 6 Mart 2023 son dakika depremler listesi...
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 MART 2023 | Az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 MART 2023 | Az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM!

    Bingöl Solhan'da saat 07.57'de 4,2  büyüklüğünde deprem yaşandı.
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 MART 2023 | Az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    HATAY VE ADANA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

    Adana Saimbeyli'de saat 03.18'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Adana Saimbeyli'de saat 02.24'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Hatay Samandağ'da saat 05.16'da 3,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 MART 2023 | Az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 6 MART

    Adana Saimbeyli'de saat 03.18'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Adana Saimbeyli'de saat 02.24'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 00.50'de 3,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor yeni bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.)
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 MART 2023 | Az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 MART 2023 | Az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."
  • SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 MART 2023 | Az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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