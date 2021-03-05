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Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 5 Mart AFAD - Kandilli son depremler

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Son dakika depremler listesi: Deprem mi oldu, nerede? 5 Mart AFAD - Kandilli son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 5 Mart Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 5 MART 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:42'deKuşadası Körfezi'nde 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 MART

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.03.05 10:09:52 37.9082 26.7565 24.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.05 10:01:36 38.5607 39.6345 8.7 -.- 2.9 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.03.05 09:42:49 37.9465 27.0735 12.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.05 09:32:34 38.9800 26.1485 42.6 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.05 07:42:21 37.8108 26.7000 14.1 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.05 06:27:52 37.7460 27.1392 14.8 -.- 0.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.05 06:00:11 38.1693 38.6203 9.4 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.03.05 03:45:22 34.5415 26.7127 86.3 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.05 03:33:37 37.3470 35.1785 7.3 -.- 1.2 -.- CORLU-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.03.05 02:36:28 36.0198 30.1263 19.1 -.- 1.6 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.03.05 02:24:31 34.4028 37.1915 2.3 -.- 3.8 -.- SURIYE İlksel
2021.03.05 02:24:08 39.1285 36.0580 3.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2021.03.05 01:55:57 36.4595 28.6632 31.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.05 01:50:32 40.8308 27.9790 8.3 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.03.05 01:04:41 38.5267 32.4297 10.5 -.- 1.3 -.- OZKENT-SARAYONU (KONYA) İlksel
2021.03.05 00:59:54 38.7380 25.6355 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.05 00:33:36 40.6167 29.0567 17.6 -.- 1.8 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.03.05 00:11:36 37.7683 27.0608 15.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.05 00:10:46 37.7777 27.0702 9.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.04 23:20:29 37.9050 26.8907 2.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.04 23:07:49 37.8360 26.7388 8.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.04 22:46:06 37.7502 27.0503 7.5 -.- 3.0 3.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.04 22:30:34 38.7332 30.2168 6.9 -.- 2.4 -.- KIRKA-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.04 20:50:47 36.9893 28.1455 4.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.03.04 19:49:56 39.4182 40.6420 5.0 -.- 2.0 -.- YESILGOL-YEDISU (BINGOL) İlksel

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