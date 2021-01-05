Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 5 Ocak Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 5 OCAK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 08:48'de İzmir Kuşadası Körfezi Seferihisar'da 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 OCAK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:,

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.05 09:13:04 38.6232 39.5500 22.8 -.- 1.6 -.- ICME-(ELAZIG) İlksel

2021.01.05 08:48:00 37.9287 26.9748 1.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 08:34:48 36.9812 27.5490 27.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.05 08:17:50 37.8615 26.7222 7.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.05 07:50:55 38.5202 39.3018 12.3 -.- 2.0 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel

2021.01.05 07:18:25 37.8600 26.7367 1.9 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.05 06:42:17 37.0047 27.3873 5.0 -.- 1.3 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.01.05 06:30:41 38.1972 38.5763 5.0 -.- 2.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2021.01.05 05:26:30 37.8847 26.9282 9.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 05:12:35 37.3328 26.8343 5.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.05 04:41:08 37.9078 26.8663 6.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 04:40:07 37.8968 26.8383 9.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 04:37:47 37.5808 26.9245 14.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.05 04:25:42 37.8683 27.0443 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 04:03:23 38.5082 39.2223 6.3 -.- 2.6 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel

2021.01.05 03:47:25 38.5163 39.1703 5.0 -.- 1.4 -.- DEDEPINARI-(ELAZIG) İlksel

2021.01.05 02:27:16 39.4070 40.3508 6.2 -.- 1.5 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2021.01.05 01:50:44 37.9552 26.9505 5.7 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.05 00:04:15 37.8880 26.9793 8.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.04 20:58:17 38.4830 39.2467 3.6 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.04 19:13:04 37.7902 26.6498 1.5 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.04 19:07:43 39.3558 32.8818 3.3 -.- 2.2 -.- GULBAGI-BALA (ANKARA) İlksel

2021.01.04 16:56:55 38.2462 25.6473 4.3 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel

2021.01.04 16:37:59 37.7223 26.9457 16.5 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.04 16:25:02 37.7813 27.0225 17.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.04 15:56:25 37.8632 26.9520 8.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.04 15:52:07 37.0777 34.7013 0.0 -.- 1.3 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel

2021.01.04 15:30:27 39.0513 37.4762 8.7 -.- 1.8 -.- KARAGUCUK-KANGAL (SIVAS) İlksel

2021.01.04 14:36:45 37.4442 35.2535 30.0 -.- 1.0 -.- ETEKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2021.01.04 14:34:55 40.4343 29.2992 0.0 -.- 0.9 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel

2021.01.04 14:26:40 37.8332 26.8047 18.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel