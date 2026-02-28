Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREMLER TAKİP EKRANI | Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 28 Şubat 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son depremler listesi 28 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin dört bir yanında gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Son dakika deprem haberleri anlık olarak duyuruluyor ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD anlık verileri ile 28 Şubat 2026 Cumartesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 28 Şubat 2026 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        OSMANİYE'DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.26'da Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 5.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 12.06'da Osmaniye Bahçe merkezli bir deprem daha oldu. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        28 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-02-28 12:06:02 37.15167 36.59722 7.0 ML 3.5 Bahçe (Osmaniye)

        2026-02-28 09:26:16 37.1575 36.59889 5.8 ML 3.6 Bahçe (Osmaniye)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
