MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af teklifi konusunda “Meclis nasıl karar verirse... Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım” diye konuştu.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Bahçeli, önceki akşam MHP Başkanlık Divanı’nda yerel seçimde ittifak ve af konusundaki tartışmaları değerlendirdi.

Bahçeli, yerel seçimde ittifaka kapı aralayan çıkışına ilişkin olarak “ülkenin geleceğine yönelik hassasiyetlerimizi pazarlık konusu yapmayız. İstanbul, Ankara ve İzmir’in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açabilir. Kayyum yönetimindeki belediyelerin de PKK’nın siyasi uzantılarında kalması uluslararası arenada sıkıntılı bir mesaj ve görüntü oluşturur” dedi. Bu konuda AK Parti’nin tutumunun belirleyici olacağını vurgulayan Bahçeli, ekonomik krize rağmen seçimin zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, AK Parti’nin “gündemimizde yok” dediği af teklifine ilişkin olarak da “Sonuna kadar arkasındayız” değerlendirmesini yaptı. Çalışmaların olgunlaştığını ve Meclis açıldığında yasa teklifi olarak sunulacağını belirten Bahçeli, diğer partilerle de konunun paylaşılabileceğini ifade etti. Af teklifinin “genel af” değil, infaz sürelerinde değişiklik içerdiğini, genel af gibi algılanmasının doğru olmayacağını kaydeden Bahçeli, “Meclis nasıl karar verirse... Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım” diye konuştu.

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