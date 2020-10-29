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HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA DHKP/C'YE OPERASYON! 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon! - Haberler
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12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon!

Terör örgütü DHKP/C'nin ana kadrosunda sözde yönetici pozisyonunda oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 120 şüpheliden 93'ü, İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleşen operasyonla yakalandı

SON DAKİKA DHKP/C'YE OPERASYON! 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon! - Haberler
AA

İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'nin sözde yönetici kadrosuna düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 120 kişiden 93'ü yakalandı.

120 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları belirlenen ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine giren 120 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlendiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 93'nü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

27 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 27 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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