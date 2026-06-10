Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Diyarbakır'da Koç Holding bünyesindeki Otokoç firmasının bayisine silahlı saldırı - haberler | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da Otokoç firmasının bayisine silahlı saldırı

        Diyarbakır'da Koç Holding bünyesindeki Otokoç bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Koç Holding'e bir saldırı daha

        Koç Holding bünyesindeki Otokoç firmasının Diyarbakır'daki bayisine silahlı saldırı düzenlendi.

        ANKA'da yer alan habere göre; İş insanı Rahmi Koç'un, tepki çeken fıkrasının ardından Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine silahlı saldırı düzenlenmişti.

        Diyarbakır'daki üçüncü saldırının, bu sabah saatlerinde Koç Grubuna ait Otokoç araç bayisine düzenlendiği belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

        Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya’daki bir bayiye de silahlı saldırı düzenlenmişti.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran-İsrail gerilimi hava ulaşımını etkiledi: Tahran uçağı Van'a acil iniş yaptı

        İran ile İsrail arasında yaşanan hava saldırıları ve bölgede artan gerilim, sivil hava trafiğini de etkiledi. İran hava sahasının geçici olarak kapatılması üzerine İstanbul'dan İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, rotasını değiştirerek Van Ferit Melen Havalimanı'na acil iniş...
        #Diyarbakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı