Son dakika Dolar TL kuru bugün ne kadar? Dolar neden yükseliyor? 12 mart 2020 dolar fiyatı - haberler

Dolarda koronavirüs salgını paniği devam ediyor. Önceki gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından dolar/TL 6.15'ten 6.18'e fırlamıştı. Dün genel olarak kararsız bir seyir izledi.

Dün genelinde dolar 6.13-6.18 lira bandında hareket etti. Gece saatlerinde ise 6.20'yi aştı. Dolar/TL yeni güne ise 6.2140'tan başladı.

Bugün dolar/TL'nin seyrinde hem Türkiye hem de yurtdışında koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler takip edilecek. Piyasalar ülkeler tarafından açıklanacak ekonomik teşvik paketlerini de takip etmeye devam ediyor.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bunların yanında güçlü bir şekilde Fed'den gelecek hafta 75 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bu beklentinin normalde doları zayıflatması gerekirdi ancak koronavirüs sebebiyle ABD varlıklarının 'güvenli liman' olarak görülmesini doların güçlenmesine yol açıyor.