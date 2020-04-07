HABERTURK.COM

Dün güne 6.73'ten başlayan dolar/TL gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 6.78'in üzerine tırmandı. Doların bu yükselişinde koronavirüs sebebiyle artan endişeler etkili oldu. Bunun yanında Merkez Bankası'nın attığı genişlemeci adımlar da dolardaki çıkışa destek oldu.

Dolar yeni güne ise 6.7740'tan başladı. Bugün doların 6.80'i kırıp kırmayacağına bakılacak. Analistler bu seviyenin aşılması durumunda 6.84'ün önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirtti.

HABER AKIŞI ETKİLİYOR

Avrupa ve ABD'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlandığına dair bir algı piyaslara hakim olursa bu durum Türk Lirası gibi daha riskli görülen varlıkların değerlenmesine yol açabilir. Aksini düşündürtecek bir haber akışı ise doların güçlenmesini sağlayabilir.