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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sıcaklıkların ise ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 100 KM'YE ÇIKIYOR

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa),Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: -2, Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

İSTANBUL: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

İZMİR: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 2, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

MUĞLA: 3, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 9, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

ANTALYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 10, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: -3, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

KAYSERİ: -2, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

SİVAS: -5, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

BOLU: -4, Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU: -3, Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

TRABZON: 3, Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı.

ELAZIĞ: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

ERZURUM: -3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

MALATYA: 4, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

VAN: 3, Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 6, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu.

GAZİANTEP: 5, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu.

ŞANLIURFA: 6, Çok bulutlu ve yağmurlu.