Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne 2025 yılından bu yana devam eden soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haberturk'un haberine göre; gözaltı kararı verilenler arasında eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de yer aldı.

DÖRT AY ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Aralık 2025'te de Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Mali suçlar iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından Murat Çelik, Şaban Ünar, Mehmet Kala ve Durali Altun tutuklanmış, altı kişi de adli kontrolle serbest kalmıştı.