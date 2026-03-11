Canlı
        Son dakika: Döşemealtı Belediyesi'nde 22 gözaltı

        Döşemealtı Belediyesi'nde 22 gözaltı

        Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne 2025 yılından bu yana devam eden soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 11.03.2026 - 08:51
        Döşemealtı Belediyesi'nde 22 gözaltı
        Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı. Aralarında eski belediye başkanı Turgay Genç'in de yer aldığı 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne 2025 yılından bu yana devam eden soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Haberturk'un haberine göre; gözaltı kararı verilenler arasında eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de yer aldı.

        DÖRT AY ÖNCE DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

        Aralık 2025'te de Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. Mali suçlar iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından Murat Çelik, Şaban Ünar, Mehmet Kala ve Durali Altun tutuklanmış, altı kişi de adli kontrolle serbest kalmıştı.

