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Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı

Dünya genelinde etkili olan El Nino sistemi hava sıcaklıklarında rekorlara neden oluyor. 3 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,01 dereceyle rekor kırarken, 4 Temmuz da 17,18 dereceyle yeni bir rekor kırdı

Son dakika: Dünyada sıcaklık 4 Temmuz'da yeniden rekor kırdı
AA

Küresel ortalama sıcaklığın 17,18 derece ölçüldüğü 4 Temmuz, kayıtlardaki en sıcak gün olurken, 3 Temmuz'daki sıcaklık rekoru da 24 saat içinde yeniden kırıldı.

ABD meteoroloji servisi NCEP verilerine göre, küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece ölçüldüğü 3 Temmuz, en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.

Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde tazelendi ve 4 Temmuz'da küresel ortalama sıcaklık 17,18 dereceye ulaştı.

Hava sıcaklıkları insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin yoğunlaşmasıyla artarken, bilim insanları, sıcaklık rekorlarının özellikle gelecek 6 hafta boyunca yeniden görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü de dün El Nino koşullarının başladığını ve sıcaklık artışlarının hızlanabileceğini belirtmişti.

Küresel ortalama sıcaklık, daha önce Ağustos 2016'da 16,9 derece ölçülmüştü.

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