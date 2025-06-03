Ege'de 5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Giriş: 03.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:46
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında, Datça'ya 250 km uzaklıkta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 5.3 km derinliğinde meydana geldi.
MARMARİS SALLANMIŞTI
Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
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