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        Haberler Gündem Ege Son dakika: Ege'de 5 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:46
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        Ege'de 5 büyüklüğünde deprem
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        Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında, Datça'ya 250 km uzaklıkta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 5.3 km derinliğinde meydana geldi.

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        Akdeniz'de saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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