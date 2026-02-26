Canlı
        Son dakika: Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:06
        Otomobil ve kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        Kaza, dün iftar saatine dakikalar kala Bedre Plajı mevkisinde meydana geldi. Süleyman Emre Çil (21) yönetimindeki otomobil ile Aziz Dundaş'ın (26) kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Emre Çil ile araçta yolcu olarak bulunan Hediye Çil (52), Fehime Şimşek (42), Esila Şimşek (9) ve kamyonette yolcu olarak bulunan Emrah Çelebi (34) yaralandı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        İçişleri Bakanlığı: Son 10 günde 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı: 75 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. (DHA) 

        #ısparta
        #Son dakika haberler
