Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, dün iftar saatine dakikalar kala Bedre Plajı mevkisinde meydana geldi. Süleyman Emre Çil (21) yönetimindeki otomobil ile Aziz Dundaş'ın (26) kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Emre Çil ile araçta yolcu olarak bulunan Hediye Çil (52), Fehime Şimşek (42), Esila Şimşek (9) ve kamyonette yolcu olarak bulunan Emrah Çelebi (34) yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.