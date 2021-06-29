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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Eğitim uçağı bahçeye indi: 2 yaralı! - Haberler
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Bursa'da eğitim uçağı havalimanı yerine meyve bahçesine indi: 2 yaralı

Bursa'da korkutan bir olay yaşandı. Kentte, Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi

SON DAKİKA: Eğitim uçağı bahçeye indi: 2 yaralı! - Haberler
Eğitim uçağı bahçeye indi: 2 yaralı!
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İHA

Olay saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Cesna 172 tipi eğitim uçağı, Çeltik Mahallesi'nde bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı.

İHA'nın haberine göre, kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında biri kadın iki kişi hafif şekilde yaralandı. Uçağın bölgedeki yerleşim birimlerine çarpmaması büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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