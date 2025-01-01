Eğitim uçağı sert iniş yaptı
Aydın'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesinde boş araziye sert iniş yaptı. Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi
Giriş: 01.01.2025 - 12:52 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:35
Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.
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