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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı | Son dakika haberleri

        Eğitim uçağı sert iniş yaptı

        Aydın'dan kalkış yapan eğitim uçağı, Denizli'nin Çal ilçesinde boş araziye sert iniş yaptı. Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:52 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:35
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        Eğitim uçağı sert iniş yaptı
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        Denizli'nin Çal ilçesinde, eğitim uçağının sert iniş yapması nedeniyle 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Çal ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Ali Çeşmesi mevkisinde sert iniş yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Uçaktaki iki kişiden birinin yaralandığı öğrenildi.

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