Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM ile düzenlenen toplantıda Ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı;



"(Ekim ayı ihracatı) Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık"

"Yine ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon lira oldu"



Ticaret Bakanlığı 2018 yılı Ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin açıklama yaptı; İşte o açıklama...



İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU



Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 oranında artarak 15 milyar 732 milyon dolara yükseldi. İhracat bu performansıyla tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi ve Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Ekim ayında ithalat ise %23,5 azalarak 16 milyar 261 milyon dolara geriledi.



Son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme kıyasla %7,9 artış gösterdi ve 166 milyar 809 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde ulaşılan bu ihracat da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek yıllık ihracat oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi ise de 400,9 milyar dolara yükseldi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI %92,8 DÜZEYİNDE AZALDI



Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,8 düzeyinde azalarak 529 milyon dolara geriledi. Ekim ayında dış ticaret hacmi ise %9,1 azalarak 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI %96,7’YE YÜKSELDİ



2017 yılının Ekim ayında %65,4 olarak gerçekleşen ihracat ithalatı karşılama oranı 2018 yılının Ekim ayında %96,7 düzeyine yükseldi.

İHRACATIN LİDERİ YİNE OTOMOTİV



Ekim ayında ihracatın lokomotifi yine “Motorlu Kara Taşıtları” faslı oldu. “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Ekim ayında %17,1 artışla 2 milyar 543 milyon dolara yükseldi. Söz konusu fasılda Ocak-Ekim dönemindeki ihracatımız ise %13,1 artışla 22 milyar 168 milyon dolara yükseldi.



Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve makinalar” (1 milyar 480 milyon dolar) ve “Demir ve Çelik” (1 milyar 153 milyon dolar) oldu.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA, EN FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN



Ekim’de en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya, Almanya ve Çin aldı. Ocak-Ekim döneminde Almanya’ya ihracat %8,7 artışla 13,5 milyar dolara yükselirken İngiltere’ye ihracat ise %17,5 artışla 9,3 milyar dolara yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ