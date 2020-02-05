Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı. Bakan Albayrak açıklamasında deprem bölgesindeki çiftçi ve esnafın kredi borçlarının ertelendiği ve faizsiz yeni finansman sağlanacağı bilgisini verdi.
- Bakanlık olarak ilk günden itibaren çok önemli adımlar attık. İş dünyasından, esnaflarımızdan taleplerini birinci ağızdan dinledik.
- Özellikle bugün Elazığ özelinde bu yıkımın ekonomiye etkisi tarafında bir dakika kaybetmeden kararlar aldık.
- Halk bankamız Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz finansman sağlayacak.
- Halkbank bu iki ildeki tüm esnafların kredisini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası da çiftçilerin kredi borçlarını bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek.
YORUMLAR