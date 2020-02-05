SON DAKİKA! Elazığ ve Malatya'da esnaf ve çiftçilerin kredi borcuna erteleme

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı. Bakan Albayrak açıklamasında deprem bölgesindeki çiftçi ve esnafın kredi borçlarının ertelendiği ve faizsiz yeni finansman sağlanacağı bilgisini verdi.

- Bakanlık olarak ilk günden itibaren çok önemli adımlar attık. İş dünyasından, esnaflarımızdan taleplerini birinci ağızdan dinledik.

- Özellikle bugün Elazığ özelinde bu yıkımın ekonomiye etkisi tarafında bir dakika kaybetmeden kararlar aldık.

- Halk bankamız Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz finansman sağlayacak.

- Halkbank bu iki ildeki tüm esnafların kredisini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası da çiftçilerin kredi borçlarını bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek.