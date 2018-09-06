Tüp yerine birkaç damla kanla ile tüm geleneksel detaylı kan testlerini hızlı ve ucuz yapabileceklerini iddia ederek kurulan ve milyonlarca dolar yatırım alan Theranos, karşılaştığı dolandırıcılık suçlamalarının ardından resmen tasfiye ediliyor.

Henüz 19 yaşındayken Stanford Üniversitesi'ni bırakarak 2003 yılında Theranos girişimini kuran ve 2014 yılında 9 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştıran Elizabeth Holmes'ün en büyük vaadi hastaların "hastalık haritasını" çıkaran kan testlerinin maliyetlerini önemli oranda düşürecek olmasıydı.

ABD'de tahlillerin çok pahalı olması nedeniyle hastaların yüzde 80'i bu testlerden kaçınması ve sonuçların 3 günden önce alınamamasını değerlendiren Holmes, söz konusu testleri yüzde 70 daha ucuza yapacağını iddia etmişti.

Theranos'un geliştirdiği teknolojide bilhassa çocukların korktuğu iğne yerine parmağa giyilebilir bir teknoloji kullanılıyor ve sonuçlar da 24 saat içerisine e-posta yoluyla ilgiliye bildiriliyordu.

Holmes, ABD'nin en büyük ikinci zincir perakende eczacılık şirketi olan Walgreens ile ulusal çapta bir ortaklık da kurmuş ve ülkenin her köşesinde peşi sıra yaşam merkezleri açmıştı. Bir dönem tüm dergilerin kapağını süsleyen Holmes, "Yeni Steve Jobs" olarak adlandırılıyordu.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNİ DE DOLANDIRDI

Theranos'un danışman kurulu arasında eski dışişleri bakanı Henry Kissinger, medya devi Rupert Murdoch, Oracle kurucusu Larry Ellison ve bakan olduktan kuruldan istifa eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de bulunuyordu.

Dünyanın en büyük perakende zinciri olan Walmart'ın kurucusu Walton ailesinin 150 milyon dolar, Murdoch'ın 125 milyon dolar, ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un 100 milyon dolar ve dünyanın en zenginlerinden Meksikalı Carlos Slim'in de 30 milyon dolarlık yatırımını Theranos'a kaptırdığı ifade ediliyor.

3 yıl önce The Wall Street Journal tarafından yapılan araştırma sonucu ortaya çıkanlar, Theranos üzerindeki ilk soru işaretlerini yaratmıştı.

Kan testi sonuçlarının doğruluğunda sorun yaşandığını belirten yazı dizisinin 6 ay sonrasında Theranos hakkında federal soruşturma açıldı.

10 YIL BOYUNCA HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE ÇALIŞMASI YASAKLANDI

2017 yılında 2 yıl süreyle kan testi işinde yasaklanan şirket, sahteciliğin ayyuka çıkması sonrasında yapılan anlaşmayla Arizona'da kan testi kitlerini satın alan 175 bin müşterisine 4.65 milyon dolar ödemiş ve 30 bin dolar da para cezasıyla cezalandırılmıştı.

Geçtiğimiz mart ayında ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) tarafından devasa bir dolandıcılık olarak nitelenen Theranos'un önceki başkanı Ramesh Balwani hakkında da haziran ayında federal otoritelerce para transferi sahtekarlığı suçlaması getirilmişti.

TÜM TESTLERİ GEÇEN SENE DURDURMUŞTU

Şirketin kurucusu olan Elizabeth Holmes ise açılan dava sonucunda 500 bin dolar para cezasına çarptırılmakla kalmamış, halka açık bir şirkette çalışması ve yöneticilik yapması 10 yıl boyunca yasaklanmıştı.

Tasfiye kararı sonrası borçları nedeniyle elindeki tüm varlıkları satılacak olan Theranos, hissedarlarına da bir mektuplar tasfiyeyi duyurdu.

Bir dönem 4500 kişinin çalıştığı Theranos, 2017 yılının başında çalışanlarının yarısını işten çıkarmış ve tüm testleri de durdurmuştu.

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