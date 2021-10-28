Emekli polis cinneti: Eşi ve kızını vurdu 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmandaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen Alaaddin T., eşi S.T. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında belirlenemeyen bir nedenle cinnet getiren emekli polis memuru, evinde bulunan tabanca ile önce eşine daha sonra da kızı E.T.'ye (20) ateş etti. Silahtan çıkan mermiler S.T.'nin karnına, E.T.'nin de bacağına isabet etti. Eşi ve kızının yaralanmasının ardından Alaaddin T., tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, S.T.'yi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, kızı E.T.'yi de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Emekli polis memuru ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

'ÇIĞLIKLAR OLDU, CİNNET GEÇİRMİŞ'

Yaşananlar anlatan Ebru Efiloğlu, "Çığlıklar oldu. Biz içeri giremedik. Hemen uzaklaştık. Komşular çıktı. Herkes polise bildirdi. Polisler etrafı sardı. Kendisi eski bir polis memuruymuş. Cinnet geçirmiş. O esnada karısını karnından vurmuş. Kızının bacağına sıkmış. Sonra kendi kafasına sıkmış" dedi.

'KIZI VE EŞİNE SİLAH SIKIYOR'

Olayı duyan Sılahan Keskin ise "Bizim hemen arkamızdaki sitede oldu. Orada daire sunumuna gittik. Tam siteden içeri girerken, silah sesini duyduk. Bir anda çığlıklar başladı. Polise haber verdiler. Komşular dışarı çıktı. Öğrendik ki, bir polis emeklisi cinnet geçiriyor. Kızı ve eşine silah sıkıyor" diye konuştu.