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        Haberler Gündem Son dakika: Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti

        Son dakika haberi Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti

        Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü olarak atanırken, Jandarma Genel Komutanlığı'na Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 01:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 02:04
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        Emniyet Genel Müdürü ile Jandarma Genel Komutanı değişti
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        Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Karara göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2803 sayılı kanunun 13'üncü maddesi gereğince 1 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Jandarma Genel Komutanı olarak Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı, Bursa Valiliği'ne ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız getirildi.

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        #Resmi Gazete
        #Jandarma Genel Komutanlığı
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        #Atama kararları
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