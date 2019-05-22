Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe

Süper Lig'de şampiyonluğu bitime 1 hafta kala Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini dile getiren Gümüşdağ şunları söyledi:

"Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp, orada futbolu bırakma isteği var

ABDULLAH AVCI'YLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Adı Beşiktaş'la anılan Abdullah Avcı'yla ilgili de konuşan Gümüşdağ, "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." ifadelerini kullandı.

"TFF'YE ADAY DEĞİLİM"

TFF'de haziran ayında gerçekleşecek seçime dair açıklama da yapan Gümüşdağ, TFF başkanlığına aday olmadığını, böyle bir düşüncesi olmadığını da dile getirdi.