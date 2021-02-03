Enflasyon rakamları açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, buna göre ocak ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 1.68, yıllık yüzde 14.97 oldu. Beklenti yüzde 14.75'ti. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE ise yüzde 12,53 artış gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 2.12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6.13 ile eğitim ve yüzde 6.32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24.53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23.25 ile ev eşyası ve yüzde 21.43 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0.03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, yüzde 0.31 ile haberleşme, yüzde 0.67 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1.12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.25 ile sağlık, yüzde 3.02 ile konut ve yüzde 2.90 ile ev eşyası oldu.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.