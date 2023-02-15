DHA'da yer alan habere göre arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği alanlarda vatandaşların umutlu bekleyişi sürerken, enkazda hayatını kaybeden kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen kişilere ise görevli tarafından vesikalık fotoğraf gösterildi.

Hatay'ın Antakya ilçesini vuran ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından bazı noktalarda arama kurtarma bazı noktalarda ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

ENKAZ BAŞLARINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 35 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi Hatay'da yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makinaları çalışmaya başladı. Bazı noktalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği binaların önünde ise enkaz altındaki kişilerin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Soğuk havaya rağmen ateş yakarak, battaniyelere sarılan kişiler enkazda çalışmalarına devam eden ekiplerden umutla bir haber bekliyor. Bazı kişiler enkaz üzerine çıkarak çalışmaları yakından takip ederken, yakınlarının ölüm haberini alanlar ise gözyaşı döküyor. Enkazlardan çıkan fotoğraflar, eşyaları toplamak da geride kalanların zor anlar yaşamasına neden oluyor.