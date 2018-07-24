Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da yaşanan yangın faciası sonrasında Yunanistan Başbakanı Çipras'ı aradı.

Erdoğan görüşmede, 'yardıma hazırız' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'a Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirttiği görüşmede, Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu. Yunan halkının acılarını paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını da vurguladığı öğrenildi.

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