Erdoğan: Kur indi diye daha da indirelim telaşına kapılmamak lazım

Son dakika: Erdoğan: Kur indi diye daha da indirelim telaşına kap

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan toplantıda "Kur inişini, hassas, sanayici ve ihracatçıyı ürkütmeden yürütmek gerek. Kur indi diye daha da indirelim telaşına kapılmamak lazım." mesajı verdi. Erdoğan dövizde olduğu gibi Türkiye'nin risk primi üzerindeki köpüğün de gideceğini belirtti.

Erdoğan kripto yasasının da hazır olduğunu, yakında meclise geleceğini söyledi.

Toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben bankacılık sektörünün yabancı para net genel pozisyonunun 4 milyar dolar artıda olduğunu belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar da "Kamu bankalar müşteri işlem dışında açık pozisyon ile döviz satışı yapmıyor" diye konuştu.