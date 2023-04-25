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Erzurum ve Nevşehir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 133 gözaltı

Erzurum ve Nevşehir'de düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapmayın, aynen bugün olduğu gibi yine afetin en önemli dönemlerinde olduğu gibi geliriz ve affetmeyiz. Mutlaka yakalanacaksınız" diye konuştu.

Son dakika: Erzurum ve Nevşehir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 133 gözaltı
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum ve Nevşehir'de düzenlenen 51 ve 52'nci Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Vali Okay Memiş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile Erzurum Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaştı.

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 51'incisini Erzurum'da ve 52'ncisini Nevşehir'de yaptıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Sabah 04.00'te hem Erzurum hem de Nevşehir'de arkadaşlarımız, 864 kahraman evladımız, aynı zamanda 10 narkotik dedektör köpeğimiz, hava araçlarımızla 123 adreste 104-105 hedefe yönelik, yine Nevşehir'de 47 ayrı adreste 47 şüpheliye yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 51 ve 52'ncisi gerçekleşmiştir. Bu kapsamda da toplam 152 şüpheliden, imal, ticaret, satıcısı, organizatörü, 133 şüpheli yakalanmış ve bugün itibarıyla adalete teslim edilecektir. Gerek Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığıyla birlikte yapılan bu operasyonlar çerçevesinde yaklaşık 7 aydır süren, 7 aydır teknik takip ve tüm teknik izlemelerle her türlü detayı ayrı ayrı takip edilen ve incelenen bu operasyon, bu saat itibarıyla sona ermektedir. Bu operasyona katılan arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Sabah 04.00'te kendilerini yolcu ederken, 'Allah ayaklarına taş değdirmesin' demiştik."

Soylu, bir kaza bela olmadan, herhangi bir olay meydana gelmeden şüphelilerin yakalandığını belirterek, "Bundan sonra da bu operasyonlarımız Türkiye'nin her noktasında en önemli gündemlerden biri olarak belirlediğimiz uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde devam edecektir. Özellikle bizim asla vazgeçmeyeceğimiz, asla gevşetmeyeceğimiz, asla geri adım atmayacağımız mücadelemizdir. Afet yönetsek de zor günlerden geçsek de seçim ortamı olsa da başka gündemlerimiz de peşinden gelse evlatlarımız, arkadaşlarımız bu kurum, bu mücadeleyi aralıksız sürdürecektir. Burada uyuşturucu alım satımı yapanlara, bunu imal edenlere, organize edenlere sesleniyorum. Yapmayın, aynen bugün olduğu gibi yine afetin en önemli dönemlerinde olduğu gibi geliriz ve affetmeyiz. Mutlaka yakalanacaksınız." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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