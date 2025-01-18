Erzurumspor FK - T. Bandırmaspor: 2-0
1. Lig 20. haftasında 4 haftadır galip gelemeyen iki takımın maçında gülen taraf ev sahibi Erzurumspor FK oldu. Bandırmaspor'dan Mulumba'nın 64. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerini 81'de Mustafa Yumlu, 86'da Furkan Özhan attı. Konuk ekip, 90+12. dakikada Paulinho'yla bir penaltıdan yararlanamadı
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Seyfettin Ünal
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 90+5 Süleyman Koç), Koray Kılınç (Dk. 90+1 Salih Sarıkaya), Mamba (Dk. 85 Furkan Özhan), Giorbelıdze, Roshı, Mustafa Yumlu, Azubuıke, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+1 Yakup Kırtay), Teklic (Dk. 90+5 Özgür Sert)
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Ndongala (Dk.64 İbrahim Kaya), Sitoe, Paixao (Dk. 74 Araujo), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 78 Diniyev), Berişbek (Dk. 74 Louzif), Mulumba, Faruk Can Genç
Goller: Dk. 81 Mustafa Yumlu, Dk. 86 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Kırmızı Kart: Dk. 64 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Giorbelidze, Dk. 63 Koray Kılınç, Dk. 82 Mustafa Yumlu, Dk. 90+7 Özgür Sert (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-0 yendi.
Erzurumspor FK kalecisi Ataberk Dadakdeniz, 90+13'te Teksüt Bandırmaspor oyuncusu Paulo Rafael Pereira Araujo'nun kullandığı penaltıda gole izin vermedi.
Müsabaka esnasında saha kenarındaki reklam panolarında, "Soykırıma Hayır! Özgür Filistin'in yanındayız" ifadesine yer verildi.