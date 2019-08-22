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HaberlerDünyaSon dakika... Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi! - Haberler

Son dakika... Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi!

AA

Son dakika haberi... Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşar Esad rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı

Suriye Han Şeyhun'u aldı

Suriye'nin kuzeyinde Beşar Esad rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini ele geçirdi. İran destekli yabancı terörist grupların ve Rus özel kuvvetleri ile paralı askerlerinin karadan desteğini alan rejim, ilçeye girmek için operasyon başlatmıştı.

AA'daki habere göre Rejim güçleri, ilçeye batı yönünden girişte bulunan Fakir ve Nimr kontrol noktalarını ele geçirdikten sonra, dün öğle saatlerinde Hazzanat noktasını da almış ve ilçeyi her yönden çevrelemişti.

Bu hamleyle ilçeyi kuzeydoğusundan da kuşatan rejim güçleri, ilçe merkezine girdi. Han Şeyhun'un yanı sıra, güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin muhasarasında kaldı. Rusya, Esad rejimi ve İran güçlerine, Han Şeyhun saldırıları sırasında yoğun hava desteği vermişti.

112 BİN KİŞİ KAÇMAK ZORUNDA KALDI

İdlib'e bağlı Han Şeyhun ilçesi, 4 Nisan 2017'de Esad rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM),27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti. Ancak Han Şeyhun, Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

Rusya, İran destekli terörist gruplar ve Esad rejiminin saldırılarında Han Şeyhun'da yaşayan yaklaşık 112 bin sivil yerinden edildi.

İlçe merkezinde şu an sivil bulunmuyor.

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