Sinan Oğan adaylığını duyurdu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Tv100 ekranlarında yayınlanan "Şimdi Konuşalım" programına konuk olan MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan aday olacağını duyurdu.

Oğan, Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını dile getirdi.

Oğan, "Türkiye'de benim de dahil olduğum milliyetçi kitle var. Bunların önemli bir kısmı MHP'ye oy verdiği halde Sayın Erdoğan'a oy vermeyecek. İYİ Parti'ye oy verdiği halde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Peki bunların oyu nerede yüzde 20-25 oy var. Onlar kime oy verecek? Bana oy verecekler, adayım" dedi.