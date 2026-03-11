Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eskişehir'de emekli okul müdürü evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de emekli okul müdürü evinde ölü bulundu

        Eskişehir'de emekli okul müdürü Dursun Baycan'dan günlerce haber alamayan komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler Baycan'ı yerde hareketsiz halde bulurken, sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin nedenin otopsi sonrası netleşeceği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli okul müdürü evinde ölü bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir’de emekli okul müdürü Dursun Baycan (80), yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Üç ay önce de eşini kaybettiği öğrenilen Baycan’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        KENDİSİNDEN HABER ALINAMADI

        DHA'nın haberine göre olay; Eskişehir’ in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. 5 katlı binanın 1’inci katında oturan emekli okul müdürü Dursun Baycan’ın komşuları kendisinden günlerce haber alamadı.

        DAİREDEN KÖTÜ KOKULAR GELDİ

        Baycan’ın oturduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine polise ihbarda bulunuldu.

        HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

        Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Dursun Baycan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baycan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Baycan’ın ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Baycan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

        3 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ

        Öte yandan, Dursun Baycan’ın eşinin 3 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmirde ücret meselesi nedeniyle öldürülen taksi şoförünün iş arkadaşları olayın üzüntüsünü yaşıyor

        İzmirin Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı. (AA)

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!