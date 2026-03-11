Eskişehir'de emekli okul müdürü evinde ölü bulundu
Eskişehir’de emekli okul müdürü Dursun Baycan (80), yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Üç ay önce de eşini kaybettiği öğrenilen Baycan’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
KENDİSİNDEN HABER ALINAMADI
DHA'nın haberine göre olay; Eskişehir’ in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. 5 katlı binanın 1’inci katında oturan emekli okul müdürü Dursun Baycan’ın komşuları kendisinden günlerce haber alamadı.
DAİREDEN KÖTÜ KOKULAR GELDİ
Baycan’ın oturduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine polise ihbarda bulunuldu.
HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Dursun Baycan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baycan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Baycan’ın ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Baycan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
3 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ
Öte yandan, Dursun Baycan’ın eşinin 3 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.