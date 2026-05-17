Duş almak için tüpü yakmıştı... Fark etmediği gazdan zehirlenerek öldü!
Eskişehir'de yalnız yaşayan Hatice Özsoy, duş almak için banyo kazanındaki suyu ısıtmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Gaz kokusunu fark eden komşularının kapıyı kırarak girdiği evde banyoda hareketsiz bulunan Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
TÜPÜ YAKTI
DHA'daki habere göre olay; Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katında yalnız oturan Hatice Özsoy, duş almak için banyo kazanındaki suyu ısıtmak amacıyla piknik tüpünü yaktı.
ZEHİRLENDİĞİNİ FARK ETMEDİ
Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen Özsoy, durumu fark etmeyerek rahatsızlandı.
KOMŞULARI FARK ETTİ
O sırada bina içinde gaz kokusunu fark eden komşuları, Özsoy’u kontrol etmek için daire kapısını çaldı.
HAREKETSİZ BULUNDU
İçeriden ses gelmeyince daire kapısını kırarak eve giren komşular, Özsoy’u banyoda hareketsiz yatarken buldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hatice Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Özsoy’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.