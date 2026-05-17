        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Eskişehir haberleri: Hatice Özsoy duş almak için tüpü yakmıştı... Fark etmediği gazdan zehirlenerek öldü! | Son dakika haberleri

        Duş almak için tüpü yakmıştı... Fark etmediği gazdan zehirlenerek öldü!

        Eskişehir'de yalnız yaşayan Hatice Özsoy, duş almak için banyo kazanındaki suyu ısıtmak amacıyla yaktığı piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Gaz kokusunu fark eden komşularının kapıyı kırarak girdiği evde banyoda hareketsiz bulunan Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 10:50 Güncelleme:
        Su ısıtmak için yaktığı tüpten zehirlendi

        Eskişehir’de duş almak için piknik tüpü ile su ısıtan Hatice Özsoy (71), sızan gazdan zehirlenip, hayatını kaybetti.

        TÜPÜ YAKTI

        DHA'daki habere göre olay; Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katında yalnız oturan Hatice Özsoy, duş almak için banyo kazanındaki suyu ısıtmak amacıyla piknik tüpünü yaktı.

        ZEHİRLENDİĞİNİ FARK ETMEDİ

        Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen Özsoy, durumu fark etmeyerek rahatsızlandı.

        KOMŞULARI FARK ETTİ

        O sırada bina içinde gaz kokusunu fark eden komşuları, Özsoy’u kontrol etmek için daire kapısını çaldı.

        HAREKETSİZ BULUNDU

        İçeriden ses gelmeyince daire kapısını kırarak eve giren komşular, Özsoy’u banyoda hareketsiz yatarken buldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hatice Özsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Özsoy’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        'Daltonlar'a darbe: 10 tutuklama

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

