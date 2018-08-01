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Şeref Malkoç'tan 'icra yoluyla çocuk alımı' açıklaması

Son dakika... Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta icra memurlarının 7 yaşındaki Z.Y.'yi direnip, ağlamasına karşın babası 38 yaşındaki Ramazan Yıldırım'dan alıp, boşandığı annesi F.Y.'ye teslim edilmek üzere kolundan tutarak götürmesi olayıyla ilgili konuştu. Malkoç, "Türk aile yapısı, yüzyıllara dayanan ve toplumun temel taşı olan bir yapıdır. Son yıllarda aile yapısının sarsıldığını görmekteyiz. Aile yapısıyla ilgili gerekli sosyal, hukuki tedbirler alınmazsa önümüzdeki yıllarda bunun çok daha büyük felaketlere yol açacağını görmekteyiz" dedi

01.08.2018 - 14:32 | Güncelleme: AA

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, icra yoluyla çocuk alımlarına yönelik olarak, "Aile yapısıyla ilgili gerekli sosyal, hukuki tedbirler alınmazsa önümüzdeki yıllarda bunun çok daha büyük felaketlere yol açacağını görmekteyiz. Çocuk teslimiyle ilgili yaşanan mağduriyet ve sıkıntıları, umut ediyorum ki bugünkü çalışmalarımızdan sonra iyi bir noktaya getiririz" dedi.

Zonguldak'ta icra memurlarının Z.Y. (7) adlı kız çocuğunu, direnip ağlamasına karşın babası Ramazan Yıldırım'dan (38) alıp, boşandığı annesi F.Y.'ye teslim edilmek üzere kolundan tutarak götürmesi olayıyla ilgili Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, açıklamada bulundu. Malkoç, kurumlarına yapılan çok sayıda başvuruda, boşanma kararı sonrası, velayet sahibi olmayan tarafların çocuklarıyla kişisel ilişki kurmakta sorunlar yaşadığı, velayet hakkını elde eden bazı ebeveynlerin bu hakkı kötüye kullanarak çocuklarının diğer ebeveyn ile görüşmelerini engellediğini gördüklerini söyledi.

Özellikle icra yoluyla çocuk teslimi konusunda geçen Şubat ayında 'Çocuk Tesliminde Hak İhlallerinin Önlenmesi' konulu bir çalıştay düzenlediklerini ifade eden Malkoç, "Türk aile yapısı, yüzyıllara dayanan ve toplumun temel taşı olan bir yapıdır. Son yıllarda aile yapısının sarsıldığını görmekteyiz. Aile yapısıyla ilgili gerekli sosyal, hukuki tedbirler alınmazsa önümüzdeki yıllarda bunun çok daha büyük felaketlere yol açacağını görmekteyiz. Çocuk teslimiyle ilgili yaşanan mağduriyet ve sıkıntıları, umut ediyorum ki bugünkü çalışmalarımızdan sonra iyi bir noktaya getiririz" dedi.

Malkoç ayrıca, geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Toplantıda icra yoluyla çocuk alımı hakkında ve boşanmış bireyler ile çocuklarına verilecek desteklerin konuşulduğunu anlatan Malkoç, şöyle dedi:

"Boşanma sonrası velayet sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 'Aile Arabuluculuğu' sisteminin yasal altyapısının hazırlanması, çocuğun ana-babalar için uygulanabilecek ortak velayet hakkının ülkemizde de yerleşik hal alması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, çocuk tesliminin icra sisteminden çıkarılması, velayet hakkının kötüye kullanılması halinde bunun velayetin değiştirilme sebebi olduğunun kanunda açıkça düzenlenmesi, bu durumlarda velayet sahibine zorunlu eğitim ve danışmanlık tedbiri verilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve aile mahkemelerinde sunulan adli sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesi hususlarında gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili bakanlıklara tavsiyede bulunulması önerilmiştir."

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