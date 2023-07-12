İstanbul'da bir genç, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü İstanbul'da kan donduran bir çifte cinayet işlendi. Bayrampaşa'da yaşanan olayda bir kişi, anne ve babasını bıçakla öldürdü. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı

Bayrampaşa'da oğlu tarafından bıçaklanan anne ve baba hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre ilçede beraber yaşadığı annesi Fatma A. (40) ve babası Rahmi A'yı (57) henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklayan Emre A. (20) olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşuların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldürülen Rahmi A. KISKIVRAK YAKALANDI Ağır yaralanan çift, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. REKLAM