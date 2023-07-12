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        İstanbul'da bir genç, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

        İstanbul'da kan donduran bir çifte cinayet işlendi. Bayrampaşa'da yaşanan olayda bir kişi, anne ve babasını bıçakla öldürdü. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 13:03
        Evlat vahşeti! Anne ve babasını öldürdü
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        Bayrampaşa'da oğlu tarafından bıçaklanan anne ve baba hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede beraber yaşadığı annesi Fatma A. (40) ve babası Rahmi A'yı (57) henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklayan Emre A. (20) olay yerinden kaçtı.

        Gürültüyü duyan komşuların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Öldürülen Rahmi A.
        Öldürülen Rahmi A.

        KISKIVRAK YAKALANDI

        Ağır yaralanan çift, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

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        Fatma A. ile Rahmi A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli Emre A. ise polis ekiplerince yakalandı. Ölen çiftin komşuları, herhangi bir sorunu bulunmayan Emre A'nın anne ve babasına düşkün olduğunu ifade etti.

        Polis merkezine götürülen Emre A'nın buradaki işlemleri devam ediyor.

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