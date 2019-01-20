Son dakika haberi... Fatih'te sabaha karşı bir iş hanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre; bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.