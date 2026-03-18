2026'DA TEK İNDİRİM ÖNGÖRÜLÜYOR

Fed, faiz kararının yanında ekonomik projeksiyonlarını da yayımladı. Açıklanan tahminler, enflasyon görünümünde yukarı yönlü revizyona işaret ederken, faiz indirimlerinin sınırlı kalacağı mesajını verdi.

Fed’in projeksiyonlarına göre federal fonlama faizi için medyan beklenti 2026 sonunda yüzde 3,4 seviyesinde oluştu. Bu patika, mevcut faiz seviyeleriyle kıyaslandığında bu yıl yalnızca bir faiz indirimi öngörüldüğüne işaret etti. Faizin 2027 ve 2028 yıllarında ise kademeli olarak yüzde 3,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Projeksiyonlarda en dikkat çekici değişim enflasyon tarafında görüldü. Fed, 2026 yılına ilişkin enflasyon tahminini yüzde 2,7’ye yükseltti. Bir önceki projeksiyonda bu oran yüzde 2,4 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon tahmini de benzer şekilde yüzde 2,7’ye çıkarıldı. Fed, enflasyonun 2027’de yüzde 2,2’ye gerilemesini, 2028’de ise yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere inmesini bekliyor.

Büyüme tarafında ise sınırlı yukarı yönlü bir güncelleme yapıldı. Buna göre ABD ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,4, 2027’de yüzde 2,3 ve 2028’de yüzde 2,1 oranında büyümesi öngörülüyor. İş gücü piyasasına ilişkin beklentilerde önemli bir bozulma öngörülmezken, işsizlik oranının aynı dönemde yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye gerilemesi bekleniyor.