FED faiz kararını açıkladı Mart 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler sabit mi kaldı?
ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı faiz kararını açıkladı. 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen toplantıdan çıkan faiz kararı, merak konusu oldu. Toplantının sona ermesiyle gözler FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi.
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.
BELİRSİZLİK YÜKSEK, ORTA DOĞU RİSKİ TAKİPTE
Kurul, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini ifade etti. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin net olmadığına dikkat çekildi. FOMC, hem istihdam hem de enflasyon risklerini yakından izlediğini belirtti.
Açıklamada, ilerleyen dönemde faiz patikasına ilişkin kararların gelen veriler, ekonomik görünüm ve risk dengesi dikkate alınarak verileceği kaydedildi. Fed’in azami istihdamı destekleme ve enflasyonu uzun vadede yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki güçlü kararlılığı yinelendi.
Para politikasının uygun duruşuna karar verilirken iş gücü piyasası, enflasyon baskıları, enflasyon beklentileri ile finansal ve küresel gelişmelerin yakından takip edileceği ifade edildi. Gerekmesi halinde politika duruşunun değiştirilebileceği mesajı verildi.
1 ÜYE FAİZ İNDİRİMİNDEN YANA OY KULLANDI
Karara karşı çıkan tek isim Stephen I. Miran oldu. Miran, bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı.
Faizlerin sabit tutulması yönünde oy kullanan isimler arasında Fed Başkanı Jerome Powell ile birlikte John C. Williams, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lisa D. Cook, Beth M. Hammack, Philip N. Jefferson, Neel Kashkari, Lorie K. Logan, Anna Paulson ve Christopher J. Waller yer aldı.
2026'DA TEK İNDİRİM ÖNGÖRÜLÜYOR
Fed, faiz kararının yanında ekonomik projeksiyonlarını da yayımladı. Açıklanan tahminler, enflasyon görünümünde yukarı yönlü revizyona işaret ederken, faiz indirimlerinin sınırlı kalacağı mesajını verdi.
Fed’in projeksiyonlarına göre federal fonlama faizi için medyan beklenti 2026 sonunda yüzde 3,4 seviyesinde oluştu. Bu patika, mevcut faiz seviyeleriyle kıyaslandığında bu yıl yalnızca bir faiz indirimi öngörüldüğüne işaret etti. Faizin 2027 ve 2028 yıllarında ise kademeli olarak yüzde 3,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ
Projeksiyonlarda en dikkat çekici değişim enflasyon tarafında görüldü. Fed, 2026 yılına ilişkin enflasyon tahminini yüzde 2,7’ye yükseltti. Bir önceki projeksiyonda bu oran yüzde 2,4 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon tahmini de benzer şekilde yüzde 2,7’ye çıkarıldı. Fed, enflasyonun 2027’de yüzde 2,2’ye gerilemesini, 2028’de ise yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere inmesini bekliyor.
Büyüme tarafında ise sınırlı yukarı yönlü bir güncelleme yapıldı. Buna göre ABD ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,4, 2027’de yüzde 2,3 ve 2028’de yüzde 2,1 oranında büyümesi öngörülüyor. İş gücü piyasasına ilişkin beklentilerde önemli bir bozulma öngörülmezken, işsizlik oranının aynı dönemde yüzde 4,4’ten yüzde 4,2’ye gerilemesi bekleniyor.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
Nisan: 28 - 29 Nisan
Haziran: 16 - 17 Haziran
Temmuz: 28 - 29 Temmuz
Eylül: 15 - 16 Eylül
Ekim: 27 - 28 Ekim
Aralık: 8 - 9 Aralık