FED faiz toplantısında geri sayım sürüyor. Yılın ilk FED faiz kararı toplantısında bilindiği gibi politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına yükseltmişti. Yaşanan gelişmelerinin ardından mart ayı ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi ve alınacak yeni faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Peki, "2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte FED mart ayı faiz toplantısından son gelişmeler...