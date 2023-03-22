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2023 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. FED faiz beklentileri küresel piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD'de yaşanan bankalar krizi sonrasında FED'in faiz konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell alınan faiz kararını son dakika açıklamasıyla duyuracak. İşte 2023 Mart ayı FED faiz toplantı tarihi, saati ve alınan faiz kararı hakkında tüm merak edilenler...

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  • SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    FED faiz toplantısında geri sayım sürüyor. Yılın ilk FED faiz kararı toplantısında bilindiği gibi politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına yükseltmişti. Yaşanan gelişmelerinin ardından mart ayı ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi ve alınacak yeni faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Peki, "2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte FED mart ayı faiz toplantısından son gelişmeler...
  • SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, MART AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    FED faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihinde olacak. Faiz kararı 22 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.
  • SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Federal fonlama faizinin 25 baz puan artırılmasının beklendiğini ifade eden Moody's, "Bankacılık sistemindeki stres yoğunlaşır ise Fed durumu değerlendirmek için faiz artırımlarını durdurabilir" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık
  • SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    YILIN İLK FED FAİZ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. 
  • SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2023 OCAK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

    ABD merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.
  • SON DAKİKA: FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mart FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Beklentilere paralel bir şekilde artırım hızında frene basan FOMC son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımları gelmişti. Son kararla beraber son 8 toplantıda toplamda politika faizini 450 baz puan artırmış oldu.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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