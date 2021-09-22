SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu?

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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri faizleri oybirliğiyle değiştirmeme kararı alırken politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kalmış oldu.

Fed üyeleri 2022'de faiz artışı konusunda ayrıştı ancak noktasal grafikte, daha önce 2022'de yedi üye faiz artışı beklerken bu kez 9 üye 2022 yılında faiz artışı öngörüyor.

9 üyeden 6 tanesi 2022'de 1 faiz artışı beklerken, 3 üye iki faiz artışı öngörüyor.

Fed'in karar metninde istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerlemenin beklendiği gibi olduğu takdirde aylık 120 milyar dolarlık varlım alım hızında bir yavaşlamanın gerekli olabileceği ifade edildi.

Fed, ekonomik projeksiyonlarında ise enflasyon beklentilerini yükseltti. 2021 yılı için yüzde 3.4 olan beklenti 4.2'ye çıkarılırken 2022 yılı için yüzde 2.1 olan beklenti 2.2'ye çekildi. Uzun vadeli beklentiler ise değişmedi.

Fed üyeleri, büyüme tahminini ise aşağı çekti. 2021 yılındaki büyüme beklentisi yüzde 7'den 5.9'a düşürüldü ancak gelecek yıl büyümesi yüzde 3.3'ten 3.8'e çıkarıldı.

Karar sonrası ABD vadelileri yükseldi. Dow Jones, S&P 500 yüzde 1'in üzerinde primli. Euro/dolar paritesinde anlamlı bir değişiklik olmazken Dolar/TL ise 8.65 bandında yatay seyrediyor.