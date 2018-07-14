Fenerbahçe'de değişim devam ediyor. Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından sportif direktörlüpe Damien Comolli ve teknik direktörlüğe Phillip Cocu getirilmişti. BeIN SPORTS'un haberine göre sarı-lacivertlilerin altyapısının başına İspanyol futbol adamı David Badia getirildi.

Barcelona altyapısında yıllarca görev yapan Badia, daha sonra Barcelona'nın dünya genelindeki futbol okulları olan FCBEscola'nın İstanbul direktörlüğünü yapmıştı. 2016 yılında Barcelona'daki görevinden ayrılan İspanyol futbol adamı, Antalyaspor altyapısının başına geçmişti. Kırmızı-beyazlı ekiple bir dönem Süper Lig'de 4 maça da çıkan Badia, 44 yaşında.

DAVID BADIA CEQUIER KİMDİR?

4 Eylül 1974 doğumlu olan David Badia Cequier, Barcelona'da Endüsti Mühendisliği mezunu. Katalanca, İspanyolca, İngilizce'yi çok iyi düzeyde bilen İspanyol futbol adamı, iyi derece Almanca ve temel düzeyde Türkçe biliyor. Pedagoji ve psikolojinin birleşimi olan psikopedagojinin spor branşı üzerine yüksek lisans yapan Badia, İspanya Futbol Federasyonu'nda da metodoloji eğitimi almıştır. UEFA PRO Lisansı'na sahip olan 44 yaşındaki futbol adamı, 2011 yılında İspanya 3. Lig ekiplerinden Gava'da U15 ve U17 antrenörlüğü yaptıktan sonra Barcelona'nın dünya çapındaki futbol okulları olan FCBescola'da görev yapmaya başlamıştır. 2013-14 döneminde FCBEscola'nın U12 antrenörlüğünü yürüten Badia daha sonra FCBEscola'nın İstanbul'daki direktörlüğünü yürütmüş ve 2016'da da Antalyaspor altyapısının başına geçmiştir.