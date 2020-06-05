"Gönül isterdi ki bu süreçte bu gibi konularla meşgul olmasaydık ama olmak zorundayız. Hatta biz bekledik, dün gece ilk açıklamadan sonra gelen yoğun tepkilere rağmen bekledik. Başkanvekilimiz Semih Özsoy'a teşekkür ediyorum. Kelimesi kelimesine yaptığı açıklamaların arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu akşam üstüne dek herhangi bir düzeltme gelmeyince, yaptığımız istişare sonucunda Başkanvekilimiz Semih Özsoy durumu kamuoyuna açıkladı. Nihat Özdemir'in açıklamaları, ilk açıklamalarından da beter. Daha da talihsiz. Sayın Nihat Özdemir'e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum çünkü tüm Fenerbahçeliler'in gerçeği görebilmesi açısından, Allah'ın lütfu diyebileceğim bir açıklamayla içindekileri dışa vurmuştur.

Nasıl bir niyete sahip olduğunu gözler önüne sermiştir. Bizleri bölmeye çalışan 3 Temmuz sürecinde sıkı sıkı kenetlenmiştik. 3 Temmuz'a yakın bir tarihte, 3 Temmuz'la ilgili yaptığı bir açıklamayla bizi kenetledi.

Bir TFF Başkanı bu söylemlerde, bu konularda, bu gibi sözler sarf etmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Düzeltmedi, tam tersi bir istikamette gitti. 3 Temmuz 2011'de başlayarak yapılan saldırı ve kurulan tuzaklar artık alenen ortaya çıkmıştır.

Bir TFF Başkanı bu söylemlerde, bu konularda, bu gibi sözler sarf etmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Düzeltmedi, tam tersi bir istikamette gitti. 3 Temmuz 2011'de başlayarak yapılan saldırı ve kurulan tuzaklar artık alenen ortaya çıkmıştır.

Bu sözleri, Fenerbahçe'ye uzun yıllar üst düzey yönetici olarak hizmet etmiş biri bu sözleri söyleyebiliyor. Bunlar çok manidar.

Asıl rezaletin konuyu bizim saptırmamıza bağlıyor, demek ki biz saptırıyoruz ve fırsatçıyız, e peki taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, rakip taraftarlar ne olacak? Onlar da farklı anlamamışlar.

Zamanlama da çok manidar. Liglerin başlamasına 1 hafta kala sanki bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. Bu konuyla ilgili 3 Temmuz davaları var gelecek ay, 2 çok önemli davamız var. Mahkemelerden önce bu sözlerin edilmiş olmasını manidar buluyorum.

Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, o zaman çok büyük bir mücadele veren kulübümüzün liderliğini yapan Sayın Aziz Yıldırım'a da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Eminim ki Başkanımız Aziz Yıldırım da tez zamanda konuşacaktır.

Çok tepki olduğunu biliyorum. İki yönde tepki var. Biri, TFF'den istifa etmesi yönünde, diğeri ise kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi yönünde. İstifa, kişisel bir müessesedir. İstifa için iradeye sahip olması gerekiyor.

Ben Sayın Başkanın manevra alanının kısıtlı olduğunu söylemiştim. Kulüp üyeliğinden ihraç ise, gelen yoğun talepler sonrasında ilgili kurullar ve Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir.

Bir kurumdaki üyelikten atılma onur kırıcı, üzgünlüğe sebep olan bir unsurdur. İhraç edilmenin Nihat Özdemir'i üzeceğini düşünmüyorum, hatta bazı kesimlere şirin görünmek adına sevindirebileceğini de düşünüyorum. Hatta mükafat bile olarak görülebilir.

Fenerbahçe hiçbir zaman yalnız değildir. Bu camianın her bir ferdi, bu camiayı korumak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Fenerbahçelilerden ne kadar tepki alıyorsam o kadar doğru yoldayım diye bir açıklaması oldu. Bu vicdana ve adaletin doğasına ters gelen bir mevzudur. Fenerbahçe'yle ilgili aldığı kararlarla aslında kendisinin ne kadar adaletli bir başkan olduğunu söylemeye çalışıyor.

Bizim neler yaşadığımızı kamuoyu biliyor. Bizim başarısızlığımızda bilhassa sizin de payınız var.

Sayın Nihat Özdemir'e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Cevaplamak için günlerce beklemeyin, alın telefonunuzu elinize yayınlayın bir açıklama. Deyin ki 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir, bunu hak etmiştir, FETÖ'nün tüm kumpaslarına rağmen şampiyon kimdir? Bunu söyleyebilir misiniz? O senenin şampiyonu kimdir?

Top çevirmeye gerek yok. Siz bizi hedef alıyorsunuz. Sizin gibi dost varken düşmana ne gerek var? Herkesi rahatlatmak açısından çok basit bir soru soruyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir Sayın Nihat Özdemir?

İstediğiniz her platformda sizinle bu konuları tartışmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Sizinle her ortamda bunu konuşmak, değerlendirmek isteriz. Ben bir konuşursam şöyle olur böyle olur demiştiniz, hodri meydan diyoruz. Ne istiyorsanız söyleyin.

Yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet ettiniz, inşallah bir daha hizmet etmezsiniz."

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