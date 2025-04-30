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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı

        TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:28
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        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
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        Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek, haftayı 1-0'lık Beylerbeyi galibiyetiyle geçen aynı puanlı Fenerbahçe'ye genel averajda +5 fark atması Sarı-Lacivertliler'in tepkisini çekti.

        FOMGET'in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarında elde ettiği farklı galibiyetlerinin hayatın olağan akışına ters olduğunu düşünen Fenerbahçe, ilgili müsabakalar hakkında Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

        TFF'DEN SEVK KARARI

        TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti.

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