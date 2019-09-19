Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştur.



Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir.



BAŞVURUDA BULUNDUĞUMUZ KURAL HATALARI:

Müsabakanın İlk Yarısının (45+2.) Dakikasında Yaşanan Kural Hatasına İlişkin İtirazımız:



Söz konusu müsabakada; ilk yarının 45+2. dakikasında Alanyaspor lehine verilen taç atışı kararının ardından Alanyaspor futbolcusu Junior Fernandes, tacı kullanılması gereken yerden oldukça uzak bir noktadan kullanmıştır.



Bu esnada müsabaka hakeminin uyarısı olmuştur. Ancak taç atışı sonucu top, oyun sahasına girmiştir. Bunun ardından hakem, tacı Fenerbahçe lehine vermesi gerekirken Alanyaspor’un tacı tekrarlamasına izin vermiştir.



Bu konudaki ilgili düzenleme, Uluslararası Oyun Kuralları (IFAB) Kural 15/1’de yer almaktadır. Bu kurala göre “… taç atışının yanlış kullanılması halinde atış bu kez karşı takım tarafından kullanılır.”



Hal böyle iken Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yanlış kullanıldığı tespit edilen taç atışı, müsabaka hakemi kararıyla tekrarlanmış ve fakat Fenerbahçe’ye verilmesi gereken taç atışı oyun kurallarına aykırı şekilde yine Alanyasporlu futbolcu tarafından kullanılmıştır.

Müsabakanın İkinci Yarısının (47.) Dakikasında Yaşanan Kural Hatasına İlişkin İtirazımız:



Müsabakanın ikinci yarısının 47. dakikasında kalecimiz Altay Bayındır tarafından kullanılan kale vuruşu sırasında rakip takım Futbolcusu Papiss Cisse, ceza sahası içerisinde kalarak kendi takımı lehine avantaj yaratılmasına neden olmuştur. Şöyle ki; ilgili pozisyonda kale vuruşu kullanılırken ceza alanından çıkmak için yeterli süresi olmasına karşın Alanyasporlu Futbolcu Papiss Cisse, her ne kadar sırtı Fenerbahçe kalesine dönük gibi gözükse de göz ucuyla topu takip etmek suretiyle kendisi ve takımı lehine avantaj yaratmıştır.



Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun “Oyunun Kuralları” başlıklı kural 16/2 düzenlemesi, “Rakip oyuncular, top oyuna girene kadar ceza sahasının dışında beklemelidir. Top, vuruştan sonra oyuna girmiş kabul edilir. Kale vuruşu kullanılırken yeterli süre bulunmadığı için ceza sahasını terk edememiş rakip oyuncu varsa hakem oyunun devam etmesine karar verebilir.” şeklindedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."