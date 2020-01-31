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HaberlerFutbol

SON DAKİKA! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı

Son dakika haberine göre; TFF, Süper Lig'de 21, 22 ve 23. hafta programlarını açıkladı. 23. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar 19:00'da oynanacak

Fenerbahçe - Galatasaray

TFF, Süper Lig'de 21, 22 ve 23. hafta programlarını açıkladı. 23. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şu şekilde:

21. HAFTA

7 Şubat Cuma

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

8 Şubat Cumartesi

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

9 Şubat Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray

10 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

22. HAFTA

14 Şubat Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

15 Şubat Cumartesi

14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

16 Şubat Pazar

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor

19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor

17 Şubat Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

23. HAFTA

21 Şubat Cuma

20.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor

22 Şubat Cumartesi

14.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor

17.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

23 Şubat Pazar

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

20.00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor

24. HAFTA

28 Şubat Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş

29 Şubat Cumartesi

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa

17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

1 Mart Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

2 Mart Pazartesi

20.00 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe

20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

25. HAFTA

6 Mart Cuma

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

7 Mart Cumartesi

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor

17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir

17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

20.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor

8 Mart Pazar

13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

9 Mart Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor

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