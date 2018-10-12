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Kulis bilgilerine göre Koç’un hakim olduğu daha çok konu var ve karşı cepheden gelecek bir yalanlama ya da yanıt olursa o zaman yeni defterleri de açacak. İkinci dalganın bir başka boyutu da adliye... Suç duyurularında bulunacak Fenerbahçe Kulübü’nün kadro dışı bırakılan isimlere para cezası vermeyi de düşündüğü vurgulandı.